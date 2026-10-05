«ШІ не є ганьбою»: ректор польського університету звернувся до студентів

Роберт Олькевич наголосив, що штучний інтелект має допомагати студентам, а не замінювати їхнє самостійне мислення

Використання штучного інтелекту не є ганьбою, однак приховувати його використання неправильно, заявив ректор Вроцлавського університету професор Роберт Олькевич під час відкриття нового навчального року. Він наголосив, що ШІ може бути корисним у навчанні та науковій роботі, але не повинен замінювати самостійне мислення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Science in Poland.

Ректор зазначив, що штучний інтелект уже став частиною навчального процесу. За його словами, такі інструменти можуть допомагати аналізувати дані, шукати інформацію, готувати матеріали та роз

«Використання штучного інтелекту не є ганьбою, але його приховування – осудливе», – заявив Олькевич.

Водночас Олькевич наголосив, що ШІ не має виконувати роботу замість студента. Він закликав молодь навчатися свідомо використовувати цифрові технології та перевіряти результати, які генерують алгоритми.

«Штучний інтелект покликаний відігравати лише технічну та допоміжну роль. Він може сприяти навчанню, але ніколи не зможе замінити людей», – сказав ректор.

Окремо він звернув увагу на ризик дезінформації, яку можуть створювати алгоритми. За його словами, студенти повинні вміти перевіряти отриману інформацію, оцінювати достовірність даних та розуміти обмеження технологій.

В університеті також стежать за тим, наскільки самостійно студенти виконують роботи. Олькевич повідомив, що заклад запроваджує рішення, які дають змогу перевіряти самостійність студентів на різних етапах навчання, зокрема під час підготовки дипломних і підсумкових робіт.

При цьому ректор наголосив на ролі викладача та наукового керівника. На його думку, технології не повинні витісняти безпосереднє спілкування між викладачем і студентом.

«Нові технології не замінять критичного мислення», – зазначив Олькевич.

Він також заявив, що молодь потрібно готувати не лише до професій, які існують сьогодні, а й до тих, що можуть з'явитися в майбутньому.

Раніше «Главком» писав про перші результати вступної кампанії 2026 року у Варшавській політехніці. На програми університету зареєструвалися 13 292 вступники, які загалом подали 28 630 заяв. До навчання відібрали 7571 особу.

Найбільше заяв було на будівництво – 1370. Друге місце за популярністю посіло управління – 1180 заяв. Також вступники активно обирали транспорт (982 заяви), мехатроніку (964) та інженерію довкілля (948). В університеті зазначали, що кількість зареєстрованих вступників зросла більш ніж на 2,5 тис. порівняно з минулим роком.