Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«ШІ не є ганьбою»: ректор польського університету звернувся до студентів

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
«ШІ не є ганьбою»: ректор польського університету звернувся до студентів
Головний корпус Вроцлавського університету – пам’ятка архітектури бароко XVIII століття
фото: Maciej Kulczyński

Роберт Олькевич наголосив, що штучний інтелект має допомагати студентам, а не замінювати їхнє самостійне мислення

Використання штучного інтелекту не є ганьбою, однак приховувати його використання неправильно, заявив ректор Вроцлавського університету професор Роберт Олькевич під час відкриття нового навчального року. Він наголосив, що ШІ може бути корисним у навчанні та науковій роботі, але не повинен замінювати самостійне мислення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Science in Poland.

Ректор зазначив, що штучний інтелект уже став частиною навчального процесу. За його словами, такі інструменти можуть допомагати аналізувати дані, шукати інформацію, готувати матеріали та роз

«Використання штучного інтелекту не є ганьбою, але його приховування – осудливе», – заявив Олькевич.

Водночас Олькевич наголосив, що ШІ не має виконувати роботу замість студента. Він закликав молодь навчатися свідомо використовувати цифрові технології та перевіряти результати, які генерують алгоритми.

«Штучний інтелект покликаний відігравати лише технічну та допоміжну роль. Він може сприяти навчанню, але ніколи не зможе замінити людей», – сказав ректор.

Окремо він звернув увагу на ризик дезінформації, яку можуть створювати алгоритми. За його словами, студенти повинні вміти перевіряти отриману інформацію, оцінювати достовірність даних та розуміти обмеження технологій.

В університеті також стежать за тим, наскільки самостійно студенти виконують роботи. Олькевич повідомив, що заклад запроваджує рішення, які дають змогу перевіряти самостійність студентів на різних етапах навчання, зокрема під час підготовки дипломних і підсумкових робіт.

При цьому ректор наголосив на ролі викладача та наукового керівника. На його думку, технології не повинні витісняти безпосереднє спілкування між викладачем і студентом.

«Нові технології не замінять критичного мислення», – зазначив Олькевич.

Він також заявив, що молодь потрібно готувати не лише до професій, які існують сьогодні, а й до тих, що можуть з'явитися в майбутньому.

Раніше «Главком» писав про перші результати вступної кампанії 2026 року у Варшавській політехніці. На програми університету зареєструвалися 13 292 вступники, які загалом подали 28 630 заяв. До навчання відібрали 7571 особу.

Найбільше заяв було на будівництво – 1370. Друге місце за популярністю посіло управління – 1180 заяв. Також вступники активно обирали транспорт (982 заяви), мехатроніку (964) та інженерію довкілля (948). В університеті зазначали, що кількість зареєстрованих вступників зросла більш ніж на 2,5 тис. порівняно з минулим роком.

Читайте також:

Теги: Польща освіта студенти навчання штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нові моделі Google допомагають виконувати складні завдання, працювати з кодом і посилювати кібербезпеку
Google презентував нові можливості штучного інтелекту
3 вересня, 11:19
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат став лідером одразу з двох предметів
Топ-10 закладів України з кожного предмета НМТ-2026: рейтинг
4 вересня, 17:38
Кухарі, водії та перукарі стали найпопулярнішими серед вступників
Названо найпопулярніші професії серед вступників до профтехів у 2026 році
5 вересня, 07:00
Складні технічні завдання поступово стають доступнішими для звичайних користувачів
ШІ навчився проєктувати деталі для 3D-друку за голосовим описом
9 вересня, 07:49
Дослідники вивчили вплив безкоштовного харчування на успішність школярів
Безкоштовний обід у школі – кращі оцінки? Вчені перевірили зв’язок
17 вересня, 11:12
Для різних категорій порушників передбачені окремі види академічної відповідальності
За плагіат позбавлятимуть наукового ступеня: Кабмін затвердив порядок
17 вересня, 14:42
База є елементом американської системи протиракетної оборони Aegis Ashore та має стратегічне значення для Польщі, НАТО і США
Дрон біля бази США в Польщі: військові викликали поліцію замість того, щоб збивати його
22 вересня, 18:45
Окремий блок навчань стосується міжнародного переміщення людей
Литва відпрацьовує евакуацію населення на випадок вторгнення з Білорусі
27 вересня, 01:09
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
Удар по НАН України, дрон біля кордону з Польщею та звільнення Карпівки. Головне за 28 вересня 2026
28 вересня, 21:00

Соціум

Контратаки ЗСУ біля Лимана створили проблему для планів окупантів – ISW
Контратаки ЗСУ біля Лимана створили проблему для планів окупантів – ISW
Уповноважений президента з санкцій назвав пріоритетну ціль серед російських компаній
Уповноважений президента з санкцій назвав пріоритетну ціль серед російських компаній
«ШІ не є ганьбою»: ректор польського університету звернувся до студентів
«ШІ не є ганьбою»: ректор польського університету звернувся до студентів
У Польщі затримано українця за незаконну організацію азартних ігор
У Польщі затримано українця за незаконну організацію азартних ігор
Хто заробляє на «Російському домі» у Берліні? Прокуратура почала розслідування
Хто заробляє на «Російському домі» у Берліні? Прокуратура почала розслідування
У США заарештовано жінку через шпигунство за сином президента Тайваню
У США заарештовано жінку через шпигунство за сином президента Тайваню

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua