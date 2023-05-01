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Влада Миколаївщини закриває доступ до моря та лісу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Миколаївщини закриває доступ до моря та лісу
фото ілюстративне

На тих територіях, де не відбувалися бойові дії та немає загрози мінування

Цього літа у Миколаївській області влада заборонить відвідувати доступ до морських пляжів і ліси через загрозу мін. Внутрішні водоймища залишаться відкритими. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу.

«У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку», – сказав Кім.

Він також уточнив, що на тих територіях, де не відбувалися бойові дії та немає загрози мінування, відпочинок дозволять.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що ситуація тимчасово окупованій Кінбурнській косі залишається складною. Зв’язку з мешканцями  наразі немає. 

Триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Теги: відпочинок Миколаїв влада Віталій Кім ворог міни війна море

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