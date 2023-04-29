Головна Київ Новини
search button user button menu button

У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)
На муралы зображений Герой України Олександр Мацієвський
фото: Верховна Рада/Facebook

Мурал створено французьким художником на замовлення Верховної Ради

У центрі Києва з’явився мурал із написом «Слава Україні. Героям Слава». Він присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів «Слава Україні!». Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради у Facebook.

Мурал створили на одній з адміністративних будівель Верховної Ради.

5 фото
На весь екран
фото: Верховна Рада/Facebook

Автор муралу – французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт художника, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу в Києві.

Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Нагадаємо, на початку березня в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».

Окрім доказів розстрілу Мацієвського, українська сторона має дані про інші страти росіянами беззбройних українських військовополонених.

Теги: Верховна Рада Франція Київ війна художник військові мурал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волонтерка та авторка низки книг (як от «Любов на лінії вогню», «Казки Донбасу», «Добробати») Василіса Мазурчук
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
13 квiтня, 09:57
До страти українського полоненого причетні «вагнерівці»
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
12 квiтня, 23:58
За місяці війни Офіс омбудсмена отримав «кілька десятків» відео із стратами українських військових
Лубінець: Є десятки відео, де росіяни страчують українських військових
17 квiтня, 13:21

Новини

У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)
У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)
Чому в Києві немає вулиці Богдана Ступки. Київрада розкрила причину
Чому в Києві немає вулиці Богдана Ступки. Київрада розкрила причину
Кличко зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі переговорів
Кличко зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі переговорів
Чи потрібна Києву вулиця Червона? Жителі кажуть одне, експерти і депутати – інше
Чи потрібна Києву вулиця Червона? Жителі кажуть одне, експерти і депутати – інше
«Коник без ноги». Київрада пояснила, чому знести пам’ятник Щорсу дуже складно
«Коник без ноги». Київрада пояснила, чому знести пам’ятник Щорсу дуже складно
Весняне водопілля у Києві: рівень води в Дніпрі знизився
Весняне водопілля у Києві: рівень води в Дніпрі знизився

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
20K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
5715
Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному
5441
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
3566
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
3521
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Новини

Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Сьогодні, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Сьогодні, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Сьогодні, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Сьогодні, 02:29
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту