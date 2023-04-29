У центрі Києва з’явився мурал, присвячений страченому росіянами військовому (фото)

Мурал створено французьким художником на замовлення Верховної Ради

У центрі Києва з’явився мурал із написом «Слава Україні. Героям Слава». Він присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни. На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів «Слава Україні!». Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мурал створили на одній з адміністративних будівель Верховної Ради.

5 фото На весь екран







фото: Верховна Рада/Facebook

Автор муралу – французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час офіційного візиту до Французької Республіки у січні 2023 року делегація Верховної Ради України відвідала фотовиставку робіт художника, презентовану у будівлі Національної Асамблеї Французької Республіки. Там і виникла спільна ідея щодо створення муралу в Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це не перша робота Крістіана Ґуемі в Україні. До цього він вже створив вуличні роботи у Львові, Житомирі, Києві та звільнених Бучі, Гостомелі й Ірпені Київської області.

Нагадаємо, на початку березня в мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли українського воїна Олександра Мацієвського після слів «Слава Україні».

Окрім доказів розстрілу Мацієвського, українська сторона має дані про інші страти росіянами беззбройних українських військовополонених.