Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії

Голова російської дипмісії у Польщі запевняє, що дії польської прокуратури, нібито, є порушенням Віденської конвенції

Прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії, Про це пишуть росЗМІ з посиланням на слова голови російської дипмісії у Польщі Сергія Андрєєва,

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«Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури», – заявив посол.

За його словами, тоді ж банк Santander повідомив, що припинив співпрацю з російським посольством та закрив його рахунки. На думку посла, те, що сталося, є «найгрубішим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини». Також Андрєєв наголосив, що йдеться про «значні кошти», які були як у доларах США, так і у польських злотих.

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Нагадаємо, що польська сторона заморозила рахунки посольства РФ за підозрою, що їх можуть використати для відмивання грошей чи фінансування тероризму. Рахунки посольства РФ у Польщі було заблоковано польською прокуратурою ще на початку березня 2022 року. Тоді нібито йшлося про 800 тисяч злотих і 912 тисяч доларів.

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