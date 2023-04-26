Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії
Прокуратура Польщі вилучила кошти на рахунках посольства РФ

Голова російської дипмісії у Польщі запевняє, що дії польської прокуратури, нібито, є порушенням Віденської конвенції

Прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії, Про це пишуть росЗМІ з посиланням на слова голови російської дипмісії у Польщі Сергія Андрєєва,

«Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури», – заявив посол.

За його словами, тоді ж банк Santander повідомив, що припинив співпрацю з російським посольством та закрив його рахунки. На думку посла, те, що сталося, є «найгрубішим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини». Також Андрєєв наголосив, що йдеться про «значні кошти», які були як у доларах США, так і у польських злотих. 

Нагадаємо, що польська сторона заморозила рахунки посольства РФ за підозрою, що їх можуть використати для відмивання грошей чи фінансування тероризму. Рахунки посольства РФ у Польщі було заблоковано польською прокуратурою ще на початку березня 2022 року. Тоді нібито йшлося про 800 тисяч злотих і 912 тисяч доларів.

Раніше глава правлячої партії Польщі Ярослав Качинський розповів, як може завершитися війна в Україні. За словами політика, Війна в Україні, яку вже понад як рік, розв'язала Росія, може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням.

Читайте також: 

Польща може депортувати українських біженців: названо умови

 

Теги: росія Польща війна гроші партії політика посол фінансування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Путін вчергове залишиться без гостей
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
25 квiтня, 09:10
Іран вирішив підтримати Росію і дати їй снаряди
Мільйон боєприпасів. Стало відомо, яка країна дає Росії потужну військову допомогу
24 квiтня, 16:30
У небо піднімався носій «Кинджалів»
Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин
21 квiтня, 18:58
Мелітопольці-зрадники позбавленні почесного спортивного звання
Оприлюднено імена відомих мелітопольських спортсменів, що працюють на окупантів
20 квiтня, 06:48
39-й президент Бразилії Лула да Сілва разом з Путіним
Паразитування на темі української війни. Що задумав президент Бразилії?
17 квiтня, 16:00
Українське зерно потребують багато країн
Заборона імпорту українського зерна. Наскільки це погано?
17 квiтня, 14:38
Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ
Розвідка повідомила, як витік інформації з Пентагону вплине на контрнаступ ЗСУ
14 квiтня, 09:34
Артилерист Ілля Вергун до останнього не вірив у повномасштабну війну
Герой України Ілля Вергун: Захід ще не до кінця розуміє, яка йде війна країна героїв
8 квiтня, 13:16
Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру
Перекидав окупантів на фронт цивільними літаками. Очільник Росавіації отримав підозру
30 березня, 18:04

Політика

Президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я – ЗМІ
Президент Туреччини скасував передвиборчі зустрічі через стан здоров'я – ЗМІ
Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії
Польща вилучила гроші з рахунків посольства Росії
Ймовірний конкурент Трампа на виборах закликав до перемир'я в Україні
Ймовірний конкурент Трампа на виборах закликав до перемир'я в Україні
Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни
Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни
Нова сторінка відносин? Сі Цзіньпін відповів чи готовий до співпраці з Україною
Нова сторінка відносин? Сі Цзіньпін відповів чи готовий до співпраці з Україною
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
Винищувачі для України: США зробили нову заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
9193
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
6506
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
4912
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
4903
Росія істерично відреагувала на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна
4848
Розвідка повідомила, чи є загроза ракетних ударів на 9 травня

Новини

«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11
Кулеба про заборону на імпорт зерна з України: готові зробити кроки для вирішення проблем
Вчора, 23:00
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії: деталі
Вчора, 22:51
Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Вчора, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту