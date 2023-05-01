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Під Бахмутом загинув доброволець зі США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув доброволець зі США
26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем
фото: Джейк Ханрахан/Twitter

Американець потрапив у ворожу засідку, коли захищав евакуйованих

У боях за Бахмут на Донеччині загинув доброволець зі Сполучених Штатів Америки Купер «Харріс» Ендрюс. Про це повідомив журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.

26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем і активістом. Американський журналіст розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

«Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих. Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям», – написав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно у бою поблизу Бахмута Донецької області загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.

Теги: Бахмут війна добровольці США

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