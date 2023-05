Під Бахмутом загинув доброволець зі США

У боях за Бахмут на Донеччині загинув доброволець зі Сполучених Штатів Америки Купер «Харріс» Ендрюс. Про це повідомив журналіст Джейк Ханрахан у Twitter.

26-річний Купер «Харріс» Ендрюс був колишнім морським піхотинцем і активістом. Американський журналіст розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

«Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих. Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям», – написав журналіст.

Cooper was killed alongside other leftist fighters in Ukraine. He was part of the Foreign Legion and later the Resistance Committee. He was ambushed by Russian forces whilst defending evacuees. pic.twitter.com/ykbDm5AvBM