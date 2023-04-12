Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву

Окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для «профілактичних бесід» у катівнях, аби ті брали паспорти РФ

Російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Колаборантів та звезених росіянами працівників «Росатому» на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом», – йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, що окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для «профілактичних бесід» у катівнях, аби ті брали паспорти РФ.

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«Так, ворог створив «кишенькову» професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують», – додають в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі мінують берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС. Крім того, фіксується переміщення ворожої техніки у прилеглих до Енергодара селах.