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Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни готуються втікати із ЗАЕС – Центр нацспротиву
фото з відкритих джерел

Окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для «профілактичних бесід» у катівнях, аби ті брали паспорти РФ

Російські загарбники готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції, колаборантів та працівників «Росатому» вже попередили. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Колаборантів та звезених росіянами працівників «Росатому» на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом», – йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, що окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для «профілактичних бесід» у катівнях, аби ті брали паспорти РФ.

«Так, ворог створив «кишенькову» професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують», – додають в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в тимчасово окупованому Енергодарі мінують берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС. Крім того, фіксується переміщення ворожої техніки у прилеглих до Енергодара селах.

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Теги: окупанти паспорт евакуація ворог Запорізька АЕС війна

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