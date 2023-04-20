«Укрзалізниця» вперше з початку війни відновлює продаж квитків до Покровська

Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54

До Покровська курсували виключно евакуаційні рейси

Вперше з 24 лютого 2022 року «Укрзалізниця» відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області. Про це повідомляє пресцентр перевізника.

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«Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, з 28 квітня розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

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Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 12:44.

Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків.