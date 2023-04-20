«Укрзалізниця» вперше з початку війни відновлює продаж квитків до Покровська
До Покровська курсували виключно евакуаційні рейси
Вперше з 24 лютого 2022 року «Укрзалізниця» відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області. Про це повідомляє пресцентр перевізника.
«Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром», – йдеться в повідомленні.
Таким чином, з 28 квітня розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.
Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 12:44.
Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінила правила повернення вартості квитків.
Коментарі — 0