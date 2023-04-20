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Миколаївщина: яка ситуація на окупованій Кінбурнській косі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Миколаївщина: яка ситуація на окупованій Кінбурнській косі
інбурнська коса – це єдина частина Миколаївщини, яка досі окупована
фото ілюстративне

ЗСУ моніторять ситуацію за допомогою супутникових знімків

Зв’язку з мешканцями тимчасово окупованої Кінбурнської коси наразі немає. Ситуація складна. Про це сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу.

«Ситуація на Кінбурнській косі, яка досі перебуває в окупації, складна, але у нас немає змоги зв’язуватися з людьми, які там мешкають, щоб достеменно з’ясувати стан справ. Тому ми моніторимо ситуацію за допомогою супутникових знімків. Опосередковано можу сказати, що ситуація там покращується тоді, коли обстрілів Очакова стає менше. Наші ЗСУ працюють, і в них є успіхи», – сказав Кім.

Крім того, голова ОВА зазначив, що після визволення трьох населених пунктів на Кінбурнській косі можна буде зафіксувати вигнання загарбників з усієї території Миколаївської області.

Нагадаємо, що Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївщини, яка досі окупована.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: Віталій Кім Миколаївщина війна окупанти

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