У Росії виявлено ще одне таємне кладовище «вагнерівців» (відео)

Лише на деяких могилах «вагнерівців» є фотографії загиблих

У «Вагнері» заявили родичам загиблих, що такого цвинтаря не існує

Під російським Іркутськом виявлено поховання загиблих в Україні військових та найманців «Вагнера».

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Видання «Люди Байкалу» виявило два поховання загиблих російських окупанти. Про одне із них не було відомо раніше. Обидва знаходяться на Олександрівському цвинтарі під Іркутськом. Перше – «Алея героїв» із 13 могил біля центрального входу, друге – 53 могили найманців ПВК «Вагнер» у дальньому кутку цвинтаря.

Лише на деяких могилах «вагнерівців» є фотографії загиблих.

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Декілька сімей, з якими «Людям Байкалу» вдалося зв'язатися після відвідин Олександрівського цвинтаря, не знали, що їхні рідні загинули на війні. Сестрі одного загиблого у «Вагнері» заявили, що такого цвинтаря не існує.

З розповідей родичів журналістам вдалося з'ясувати, що за смерть «вагнерівця» родина отримує п'ять мільйонів рублів «гробових». Ще сто тисяч рублів виділяють на самі похорони. Якщо родичів не знаходять, похорон проводить ПВК «Вагнер» та компенсацію нікому не виплачує.

Раніше журналісти російської служби BBC знайшли в Росії сім кладовищ, на яких поховані ліквідовані в Україні «вагнерівці». На цих кладовищах поховано близько тисячі осіб.

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Супутникові знімки свідчать, що в Росії розростаються кладовища «вагнерівців».