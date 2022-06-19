Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
Російські війська продовжують обстрілювати Сумщину зі своєї території
В ніч на 19 червня російські війська накрили вогнем зі своєї території Середино-Будську громаду Сумської області. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.
За інформацією Живицького, обстріли відбувалися з 4 до 5 години ранку і близько 7-ї. Окупанти стріляли з міномета по житлових кварталах міста Середина-Буда.
«Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців, господарчі споруди. Один будинок зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу», – зазначив Живицький.
Інформація щодо постраждалих чи загиблих наразі уточнюється.
Нагадаємо, росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.
Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.