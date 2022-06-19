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  4. Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
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    Події в Україні

    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)

    Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків - Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків
    фото: Дмитро Живицький

    Російські війська продовжують обстрілювати Сумщину зі своєї території

    В ніч на 19 червня російські війська накрили вогнем зі своєї території Середино-Будську громаду Сумської області. Про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

    За інформацією Живицького, обстріли відбувалися з 4 до 5 години ранку і близько 7-ї. Окупанти стріляли з міномета по житлових кварталах міста Середина-Буда.

    «Пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків мирних мешканців, господарчі споруди. Один будинок зруйновано внаслідок пожежі після влучання ворожого боєприпасу», – зазначив Живицький.

    Інформація щодо постраждалих чи загиблих наразі уточнюється.

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    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)
    фото: Дмитро Живицький

    Нагадаємо, росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.

    Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

    Читайте також: Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 19 червня
    Теги: росія окупанти війна Україна Сумская область окупація #stoprussia
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    Сумщина: росіяни вдарили по житлових кварталах міста Середина-Буда (фото)