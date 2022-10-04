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Росія використовує у війні приватні військові кампанії – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія використовує у війні приватні військові кампанії – Генштаб
Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в 10 районах населених пунктів
фото з відкритих джерел

Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення

Триває 223 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та один авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ.

Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них – Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.

На Краматорському напрямку – ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів.

На Бахмутському напрямку

Противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів.  Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.

На Авдіївському напрямку

Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Противник наступальних дій не проводив. Росія задіює у війні приватні військові кампанії – Генштаб. Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.

На Південнобузькому напрямку

Артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

У Російській Федерації тривають заходи так званої «часткової мобілізації». За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища.

Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих «центрах підготовки», триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.

За уточненою інформацією, 3 жовтня поточного року, на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до тридцяти обʼєктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це – з метою уповільнення темпів наступу наших військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження два опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Нагадаємо, над Лиманом офіційно замайорів український прапор.

Теги: Харків ворог населення озброєння інфраструктура навчання Авдіївка військові прапор Генштаб окупанти Костянтинівка Бахмут

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