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Влада Запоріжжя спростувала чутки про «масову евакуацію»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Влада Запоріжжя спростувала чутки про «масову евакуацію»
У Запоріжжі спростували чутки про «масову евакуацію»
фото з відкритих джерел

Куртєв закликав запоріжців зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв спростував чутки про підготовку до масової евакуації жителів міста. Про це Куртєв повідомив у Телеграмі.

«З учорашнього дня містом почали ширитися панічні чутки про те, що із Запоріжжя нібито будуть евакуйовувати людей. Одразу хочу вас заспокоїти – на сьогодні причин для масової евакуації містян немає», – зазначив Куртєв.

За його словами, днями дійсно розпочалась інформаційна кампанія з роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Куртєв зазначив, що в умовах повномасштабної агресії Росії проти України такими знаннями має володіти кожен мешканець країни.

Секретар міськради запевнив, що Запоріжжя надійно укріплене кількома лініями оборони. Потужні фортифікаційні споруди та професійна робота українських захисників і захисниць, за його словами, роблять місто справжньою фортецею. 

Куртєв закликав запоріжців зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації, а не припущенням та чуткам у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно представник окупаційної влади у Запорізькій області Євгеній Балицький доручив провести «референдум» на тимчасово окупованій території регіону. 

Теги: Запоріжжя евакуація війна в Україні

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