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Окупаційна влада Запоріжжя оголосила про підготовку до «референдуму»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупаційна влада Запоріжжя оголосила про підготовку до «референдуму»
Колаборант підписав розпорядження про «возз’єднання» регіону з Росією
фото ілюстративне

Гауляйтер Балицький підписав розпорядження 

«Керівник військово-цивільної адміністрації» Євгеній Балицький доручив провести «референдум» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

«Глава Запорізької області підписав розпорядження про проведення референдуму щодо возз'єднання регіону з Росією», – пишуть росЗМІ.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Центральна виборча комісія (ЦВК) України закликала жителів окупованих територій не брати участі у організованих Росією псевдореферендумах. Комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

Тим часом, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму.

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Теги: війна окупанти Україна Запоріжжя росія війна в Україні

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