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    ВМС про блокування Росією Чорного та Азовського морів: Готові до провокацій

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    Росія перекрила райони Чорного та Азовського морів для &laquo;навчальних стрільб&raquo; - ВМС про блокування Росією Чорного та Азовського морів: Готові до провокацій

    Росія перекрила райони Чорного та Азовського морів для «навчальних стрільб»

    фото із російських ЗМІ

    Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах

    Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

    «Військово-морські сили Збройних сил України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку», – йдеться в повідомленні.

    У відомстві зазначив, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів.

    Зокрема, мова йде про практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

    «У такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні», – наголошують у ВМС.

    Там також зауважили, що перекриваючи рекомендовані морські шляхи РФ практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі.

    «Це беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ», – заявили у ВМС.

    Нагадаємо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

    Карта перекриття Чорного та Азовського морів, фото: Andrii Klymenko / Facebook

    Карта перекриття Чорного та Азовського морів, фото: Andrii Klymenko / Facebook

    Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

    Напередодні стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів.

    Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

    10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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    Теги: Крим Росія окупанти Чорне море Путін військові навчання агресія Азовське море окуповані території ВМС море
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    ВМС про блокування Росією Чорного та Азовського морів: Готові до провокацій