ВМС про блокування Росією Чорного та Азовського морів: Готові до провокацій

Росія перекрила райони Чорного та Азовського морів для «навчальних стрільб»

Рішення РФ блокувати акваторії морів під приводом навчань загрожує суверенітету України в територіальних водах

Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

«Військово-морські сили Збройних сил України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначив, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів.

Зокрема, мова йде про практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

«У такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні», – наголошують у ВМС.

Там також зауважили, що перекриваючи рекомендовані морські шляхи РФ практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі.

«Це беззаперечно є порушенням Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ», – заявили у ВМС.

Нагадаємо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта перекриття Чорного та Азовського морів, фото: Andrii Klymenko / Facebook

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Напередодні стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів.

Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.



