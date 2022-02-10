ОБСЄ нарахувала понад 100 танків бойовиків на трьох полігонах

Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах біля Покровки, Круглика і Тернового

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на трьох полігонах окупаційних військ в окремих районах Донецької та Луганської областей 102 танки. Як йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ, поблизу Тернового вони помітили реактивну систему залпового вогню.

«За лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей, Місія зафіксувала 102 танки на трьох полігонах біля Покровки, Круглика і Тернового», – йдеться у звіті.

Зазначається, що 5 лютого в ході повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщувалися 17 бойових броньованих машин.

Також спостерігачі виявили 27 танків на полігоні біля Круглика і дев’ять – на полігоні біля Тернового.

На полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник місії виявив 49 танків (Т-72 – 39 одиниць, Т-64 – 10 одиниць). Також на цьому полігоні окупантів знаходилися реактивна система залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.

Також в ОБСЄ назвали кількість порушень режиму тиші.

«У Донецькій області СММ зафіксувала 11 порушень режиму припинення вогню, зокрема сім вибухів (один вибух у повітрі та 6 вибухів невизначеного походження)», – йдеться у звіті.

Як повідомляється, чотири порушення сталися в районі північніше н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а ще три – на північ від н. п. Старопетрівське (непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Донецька).

За оцінкою спостерігачів, останні три зазначені вибухи невизначеного походження були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року про заборону таких навчань у зоні безпеки.

Нагадаємо, у четвер глава ОБСЄ їде на переговори до Києва та Москви.

Раніше місія ОБСЄ зафіксувала скупчення озброєння на Донбасі.

Тим часом сенатори закликають Байдена надавати Україні більше розвідданих. Американські політики наголосили, що саме Українська держава нині обороняє всю Європу від російської агресії.

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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