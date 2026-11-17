Російська атака на Дніпро призвела до пошкодження будівлі почесного консульства Австрії, а також численних руйнувань у місті й поранення трьох місцевих жителів. Про це повідомило Посольство Австрії в Україні у соцмережі Х, передає «Главком».

У дипломатичній місії Австрії засудили обстріли міста, наголосивши, що напади на цивільне населення та інфраструктуру заборонені міжнародним правом, якого Росія зобов'язана дотримуватися. За інформацією посольства, ніхто зі співробітників консульства не постраждав, збитки обмежилися пошкодженням приміщення. Установа продовжує роботу, проте на час ремонтних робіт зв'язатися з нею можна виключно телефоном.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав інцидент черговим прикладом цілеспрямованих ударів РФ по цивільних і дипломатичних об'єктах та закликав посилити міжнародний тиск і санкції проти країни-агресора.

Пошкодження у консульстві фото: Х

За даними мера Дніпра Бориса Філатова, остання вечірня атака спричинила руйнування у Центральному та Чечелівському районах міста. До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих: 52-річного чоловіка, 49-річну жінку та 15-річного хлопця. Загалом у дев'яти багатоповерхових будинках вибито понад 400 вікон, також пошкоджено гімназію, гаражний кооператив і близько 25 приватних будинків – зокрема в мікрорайоні Краснопілля понівечено не лише шибки, а й покрівлі, які комунальники оперативно закривають під зливою.

На місцях працюють комунальні служби, представники райадміністрацій для оформлення заявок на програму «єВідновлення», а також волонтери гуманітарної місії «Проліска», Координаційного гуманітарного центру та Українського Червоного Хреста, гуманітарний склад якого росіяни пошкодили напередодні.

Нагадаємо, 16 листопада Росія атакувала завод «Олейна» та інші підприємства Дніпра. У різних районах міста зафіксували влучання та пожежі.

Згодом «Главком» писав про повторні удари по заводу «Олейна». За підсумками атак у місті загинули двоє людей, пошкоджень зазнали десять багатоповерхівок, а частина Дніпра залишилася без електропостачання.

Крім того, 3 листопада стався масштабний обстріл Дніпра. Тоді загинула одна людина, ще 17 дістали поранення, постраждали житлові будинки, освітні та медичні заклади.