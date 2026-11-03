Росія посилить удари по Україні після виборів у США – Bloomberg

Путін поки не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій до України, попри очікування США

Кремль більше не розраховує, що Дональд Трамп зможе схилити Київ до миру на російських умовах, і готуються затягувати війну

Росія планує посилити атаки на Україну після проміжних виборів до Конгресу США, розраховуючи скористатися можливим політичним ослабленням президента Дональда Трампа. Зокрема, Кремль може активізувати удари по українській енергетичній інфраструктурі та посилити тиск на європейських союзників Києва. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, пише «Главком».

За інформацією співрозмовників агентства, у Москві дедалі менше вірять, що Трамп здатний змусити Україну погодитися на мирну угоду на умовах Росії. Така оцінка підштовхує Володимира Путіна до стратегії затягування війни та посилення атак.

«У нього може зменшитися простір для маневру, щоб змусити Зеленського укласти угоду, – а це, у свою чергу, може розв’язати руки Путіну для посилення атак на енергетичну інфраструктуру України», – зазначає видання.

Водночас Кремль планує скористатися можливим ослабленням позицій Трампа, щоб домогтися подальшого пом’якшення американських санкцій. За даними журналістів, Москва прагне переконати Вашингтон, що США та Росія можуть вести спільний бізнес, не чекаючи завершення війни в Україні.

Зокрема, після домовленості про постачання російського дизельного пального на американський ринок Кремль шукатиме нові можливості для послаблення економічних обмежень.

Водночас Путін поки не демонструє готовності відмовитися від територіальних претензій до України. Це може ускладнити переговори, наступний раунд яких за участю представників України, США та Росії запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

Видання також звертає увагу, що Росія готується до тривалої війни. За даними видання, після зустрічі Путіна й Трампа на Алясці в серпні 2025 року Москва збільшила військові видатки на 2026 рік майже на $60 млрд – приблизно до $200 млрд. Порівнянні витрати закладені й у бюджеті на 2027 рік.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий припинити удари по російських нафтопереробних заводах за умови, що Москва припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Альтернативою може стати надання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.