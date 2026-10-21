Держсекретар США пояснив, що сталося б з Україною без американської допомоги

Рубіо заявив, що без допомоги США Україна втратила б державність

Марко Рубіо зробив резонансну заяву про роль Вашингтона у війні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Україна втратила б свою державність. За його словами, американська допомога, зокрема за адміністрації президента Дональда Трампа, відіграла вирішальну роль у протистоянні російській агресії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Якби не допомога Сполучених Штатів, у тому числі за адміністрації Трампа, зараз не було б України. Україна як суверенна держава не існувала б», – сказав Рубіо журналістам у середу, 21 жовтня, під час візиту до Індії.

Заява пролунала у відповідь на запитання журналістів про публікацію The Wall Street Journal, присвячену обмеженням роботи супутникової системи Starlink, яку українські військові використовують, зокрема, для протидії російським повітряним атакам.

За інформацією видання, керівник компанії SpaceX Ілон Маск віддав розпорядження уповільнити роботу супутникової системи. Журналісти посилаються на анонімних американських та інших посадовців, обізнаних із ситуацією.

Співрозмовники The Wall Street Journal стверджують, що Маск обговорив своє рішення з президентом США Дональдом Трампом після того, як інформація про обмеження стала публічною. Водночас інше джерело видання повідомило, що бізнесмен контактував із представниками американської адміністрації ще до запровадження відповідних змін.

Рубіо заперечив, що Білий дім заздалегідь знав про рішення SpaceX або керував ним. «Неправда, ніби ми якимось чином знали про це заздалегідь або керували цим», – наголосив держсекретар США.

За словами Рубіо, йому також невідомо, щоб Дональд Трамп був попередньо поінформований про плани Маска. Він зазначив, що американська влада не може контролювати рішення приватних компаній стосовно використання їхніх продуктів.

Держсекретар додав, що Сполучені Штати більше не збираються виправдовуватися через ситуацію зі Starlink. Водночас він відзначив мужність українських військовослужбовців, які продовжують протистояти російській армії.

Окремо Рубіо висловився про переговори щодо завершення російсько-української війни. За його словами, дипломатичний процес залишається надзвичайно складним, а одним із центральних питань є майбутнє Донбасу.

Американський посадовець повідомив, що для пошуку порозуміння сторони вже запропонували кілька нестандартних ідей. Водночас він наголосив на необхідності взаємних поступок для досягнення домовленостей.

«Обом сторонам доведеться від чогось відмовитися, і ці розмови складні. Я думаю, для України головне бажання – забезпечити довгострокову безпеку, щоб на неї більше ніколи не напали знову», – підсумував Рубіо.

Раніше, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати не давали вказівок змінювати супутникове покриття Starshield в Україні. Водночас глава Пентагону наголосив, що компанія Starlink може самостійно ухвалювати рішення стосовно надання послуг відповідно до встановлених умов.