«Треба бути стукачем». Бенюк розповів, як бачить мовну поліцію

Богдан Бенюк: «Я вважаю, що потрібні жорсткі правила, щоб створити українське середовище»

Художній керівник Театру на Подолі, народний артист Богдан Бенюк запропонував створити мовну поліцію в Україні. Якою він бачить цю інституцію, Бенюк розказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку Богдана Бенюка, аби створити україномовне середовище в країні, необхідно застосовувати жорсткі правила зі штрафами та звільненнями. Зокрема, таких впроваджень потребують й театри.

Керівник Театру на Подолі зауважив, що треба не боятися звільнити артистів, які порушують мовний закон. Він також зазначив, що розуміє наслідки таких дій у вигляді позовів та судів, однак питання мови має контролюватися.

«Треба стукачами, виходить, бути на роботі, зливати інформацію про російськомовних і платити гроші тим, хто це робить. Я вважаю, що потрібні жорсткі правила, щоб створити українське середовище, і не боятися виганяти з театру. Так, це будуть судові позови, на тебе будуть лити купу лайна. Але не треба звертати на це уваги», – зазначив актор.

В інтерв’ю «Главкому» Богдан Бенюк також розповідав, якою він бачить українізацію. Крім створення мовної поліції, артист наголосив на питанні контролю мови у школах, держустановах, Адміністрації президента, а також театрах.

Нагадаємо, народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі. Бенюк також наголошував, що треба звертати увагу на патріотичне виховання дошкільнят, школярів та студентів.

Як писав «Главком», сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності. У цей день з 2000 року в Україні проводять Радіодиктант національної єдності.