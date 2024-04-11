Політика сили: чому дипломатія не працює у конфлікті Ізраїлю та Ірану

Що очікувати від конфлікту на Близькому Сході і яка роль США

Стосовно потужної відповіді Ірану на ракетну атаку Ізраїлю по «консульству» Ірану.

У нас на Донбасі був (може і є, я хз) вислів «быдло любит силу». Сенс цього вислову був не у тому, що бидло полюбляло використовувати силу. А у тому, що більш менш нормальні відносини з тим самим бидлом могли бути побудовані лише через превентивне використання тієї самої сили. З метою так би мовити підтвердити рівноправність сторін у спорі за життєвий простір. Відповідно, вислів цей від пристойних людей звучав, як пояснення власної арогантної поведінки у певних випадках.

До справ.

Ізраїль розбомбив вщент будівлю Ірану у Дамаску, яку Іран називає консульством. Сталося це 1 квітня. Загинуло щонайменше два генерали КВІР, серед них один з топ-7 по напрямках, генерал Захеді. Загинув також офіцер КВІР який у Захеді був керівником апарату. Відповідав генерал Захеді за взаємодію з ХАМАСом та Хізбаллою, і загалом за регіон Левант. В ХАМАСІ з 1 квітня ще когось вбили, але там в останні місяці некрологів вистачає ітак, аналізувати складно.

А от у Хізбали за цей час під авіаудар потрапив бригадний генерал та командир спецпідрозділу «Радван» Алі Ахмад Хассін. Цей генерал був одним з заступників бойового крила Хізбалли і звʼязком між Іраном та Хізбаллою. «Радван» загалом це назва всіх спецпризначенців Хізбалли. Ну і звісно «Радван» встиг повозитися у сирійській громадянській війні на стороні Асада, ну а як же ж. До речі хізбалони дуже добре воювали на фоні асадівців.

Саме «Радван» веде зараз атаки проти Ізраїлю з території Лівану, і саме під час організації однієї з таких атак командир «Радвану» генерал Хассін і був вбитий. Ізраїль, як ми бачимо діє дуже послідовно.

Після 1 квітня Іран публічно і особливо непублічно обіцяв Ізраїлю страшну відповідь. Ізраїль повірив і почав готуватися, масово глушили джіпіес, побоюючись нальоту мопедів. Аятола Хаменеї заявив, що Ізраїль «пожалкує». Президент Ірану заявив, що без відповіді дії Ізраїлю не залишаться.

Вже 11 квітня. Удару у відповідь так і не сталося.

Замість цього Іран передав 8 квітня у США(!) заяву(!!), що Іран не буде завдавати удару у відповідь, якщо Ізраїль припинить операцію у секторі Гази(!!!). Джон Кірбі не спростував і не підтвердив існування такої заяви, але підтвердив, що під час спілкування Іран отримав відповідь «Тисніть на ХАМАС, якщо бажаєте припинення вогню».

Загалом таке повідомлення від Ірану до США дуже дивне, бо США вже тисне на Ізраїль в тому самому напрямку, але не через погрози Ірану, а через внутрішньополітичну реакцію. Бо лівий електорат Байдена незадоволений діями Ізраїлю в газі, а попереду у США складні вибори. Тому тиснути сильніше США вже не може, там ітак вже розмови йдуть на підвищених тонах.

Як ми бачимо повторюється одна і та сама ситуація. Аятоли малюють червоні та коричневі лінії, кричать про страшну війну, але отримавши по носу, кожного разу роблять пук пук срєньк. Так було після вбивства Сулеймані, коли всі очікували початку Третьої Світової, так сталося і зараз. Страшна відповідь уууу, а потім обісрана заява до США. З розумінням що ця заява співпадає з бажанням самих США.

Чому так? Бо бидло любить силу, я вважаю.

Так звісно деякі експерти кажуть, що Іран тепер зосередиться на побудові ядерної бомби. А то він раніше не був на тому зосереджений. І Ізраїль раніше не бомбив ядерні об’єкти Ірану. Власне Ізраїль вже сказав, що готовий до бомбардувань ядерних об’єктів Ірану за потреби і у відповідь на атаку Ірану.

Може тому атаки і не сталося. Хоча ор стояв на весь світ.

Політика мизамирства з бидлом не працює. Тільки політика сили.

Схоже на те, що серед поточної влади у США не залишилося людей які це розуміють. Історія з російськими НПЗ йде у ту саму колію. Зброї, щоб воювати ми вам не дамо, а воювати своєю ми вам забороняємо. Дуже логічно. З точки зору пристойної людини. Але не з точки зору гопніка, який відчуває слабкість і ще починає вимагати все більше. Але, мабуть у владних колах США небагато людей, які з тими гопніками стикались.

Цікаво чи з’являться такі люди у Європі, на фоні млявості Сполучених Штатів?

Давай, Маню. Приклад у тебе перед очима. Давай.