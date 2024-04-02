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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Путін прагне створити з Харкова «санітарну зону»

glavcom.ua
фото: Суспільне

Російський диктатор нещодавно оголосив про необхідність створення так званої «санітарної зони» на території України

Напередодні російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Для цього загарбники скинули з літаків уніфіковані міжвидові планувальні боєприпаси (УМПБ).

Влучання сталося у Шевченківському районі міста. За даними правоохоронних органів, унаслідок атаки в Шевченківському районі міста в багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено авто.

Крім того, в ніч на 1 квітня окупанти завдали ударів по населеному пункту, який розташований неподалік від російсько-українського кордону.

«Одне з влучень припало безпосередньо в будівлю пожежно-рятувального підрозділу. Унаслідок обстрілу третину будівлі пожежного депо було зруйновано. Крім того, пошкоджено вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Під час попередніх обстрілів було пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок. Обстріл будинків у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та 19 постраждалих, серед них й четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.

За інформацією українських силових структур, окупанти застосували плануючі бомби УМПБ Д-30СН, які є аналогом американських SDB.

УМПБ Д-30СН розшифровується, як «уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас». УПМБ є новоствореним боєприпасом. Такі авіабомби мають додаткові функції планування та силові установки.

Модуль являє собою корпус, в який інтегрується авіабомба, реактивний двигун та супутникова навігаційна система «Комета». На відміну від авіаційних бомб, у УПМБ є реактивна силова установка, яка збільшила дальність ураження до 90 км. Застосовується як і з літака, так і з РСЗВ «Смерч» та «Торнадо-С».

Таким чином, використання УМПБ Д-30СН може виявитись більш масованим, а не поодиноким. Наразі російські окупанти тестують УМПБ Д-30СН у реальних бойових умовах. Їхнє використання фіксувалось на Донеччині та Херсонщині.

Зауважу, обстріли Харкова, під час яких росіяни в кінці березня уперше використали авіабомбу замість уже звичних ракет С-300, можуть бути реакцією на нещодавню заяву Володимира Путіна.

Нагадаю, російський диктатор нещодавно оголосив про необхідність створення так званої «санітарної зони» на території України. Але без сухопутної компоненти російські війська можуть зробити акцент лише на повітряних ударах.

Використання ж – уперше за час повномасштабної війни – саме авіаційної бомби для удару по Харкову є демонстрацією можливостей російської армії.

Росіяни використали це озброєння, аби продемонструвати, що вони можуть завдавати ударів на таку відстань за допомогою не тільки ракет, а і такої зброї, яку використовували до цього лише на фронті чи на атаках по прикордонних населених пунктах Сумської та Харківської областей.

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Теги: війна окупанти Харків

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