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Вступ України до ЄС. Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляйєн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вступ України до ЄС. Politico розповіло, яких реформ чекати від Урсули фон дер Ляйєн
Глава Єврокомісії пропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів
фото із відкритих джерел

Politico: Серед пропозицій від Єврокомісії ‒ відмова від вимоги одностайності при ухваленні рішень у сфері зовнішньої політики та податків

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, як очікується, представить 20 березня пропозиції, які змінять порядок прийому до ЄС нових членів. Про це пише Politico.

Згідно з проєктом документа, на який посилається видання, Єврокомісія запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС. Це, як вважають у Брюсселі, «дозволить країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, скористатися деякими перевагами членства замість того, щоб чекати роки або десятиліття, поки вони проведуть необхідні реформи».

Зокрема буде запропоновано поступово дозволити країнам-кандидатам приєднуватися до єдиного ринку. При цьому Єврокомісія попереджає, що права та обов'язки єдиного ринку «не можуть бути на вибір», а лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні або етапи доступу до ринку.

Враховуючи, що більшість керівників країн ЄС вже попередили, що союзом, який налічує понад 30 членів, управляти буде ще важче, Єврокомісія запропонує відмовитися від вимоги одностайності, яка гальмує ухвалення рішень щодо зовнішньої та податкової політики, щоб уникнути майбутніх глухих кутів.

Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю «з відповідними та пропорційними гарантіями, які враховують стратегічні національні інтереси», зазначає видання.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

«Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше», – сказав Ландсбергіс. За його словами, настав час стерти червоні лінії й вжити рішучих заходів, щоб завадити розрахункам Росії.

Читайте також: Коли Україна може стати членом ЄС: названо терміни
Теги: Європейський союз Урсула фон дер Ляєн переговори міністр Україна Єврокомісія

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