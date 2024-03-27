Уночі РФ атакувала Україну дронами: Генштаб повідомив деталі

Окупанти випустили 13 БпЛА по Україні

У ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 13 «Шахедів». Українська сили ППО знищила десять дронів-камікадзе. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено», – йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби окупанти завдали п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як повідомлялося, українські та російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна на тлі боїв 26 березня. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно відновили обмежені позиції на півночі Синьківки. 26 березня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися поблизу Георгіївки, Красногорівки (на захід від Донецька) і Новомихайлівки.

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.