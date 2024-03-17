Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі

«Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином»

Саме зараз і саме українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

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«Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами.

Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного – справедливості. Жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність», – сказав очільник України.

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Також президент подякував за підтримку України наших партнерів.

«Хочу відзначити сьогодні також і всіх наших друзів у світі, які за цей тиждень допомогли, надали нам нові пакети підтримки, ухвалили нові рішення заради української сили. Сполучені Штати – дякую за пакет допомоги. І дуже важливо, щоб була відновлена стабільність у підтримці нашого захисту. Саме зараз і саме нашим, українським захистом у цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі. Зупинити його зараз – найвигідніше для всіх. Данія – дякую за черговий, уже 16-й пакет оборонної допомоги, за артилерію, якої ми потребуємо. Німеччина – дякую за щотижневі кроки для підтримки нашої країни та людей. Дякую всім державам, які приєдналися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Окремо я хочу відзначити Грецію за чітке розуміння загроз усім у Європі. Канада – вдячний за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність. І в таких складних умовах війни недалекобійність нашої армії – це очевидна недалекоглядність деяких партнерів. Також я хочу сьогодні відзначити французьке лідерство у Європі – ми цінуємо те, як Президент Макрон напрацьовує стратегічну перспективу для Європи, перспективу реальної, ривалої безпеки, яка можлива лише завдяки путінському програшу в цій війні», – запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, кандидат президентських виборів у США та ексочільник країни Дональд Трамп знову розкритикував військову та фінансову допомогу Україні. Він назвав Володимира Зеленського «найбільшим продавцем в історії».