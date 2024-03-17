Скільки росіян готові воювати? Опитування продемонструвало цікаву тенденцію

Кількість росіян, які готові воювати за батьківщину, після захоплення Криму скоротилося вдвічі всупереч пропаганді Кремля

Незважаючи на переможні реляції кремлівських пропагандистів і прагнення диктатора Володимира Путіна і його поплічників продемонстувати в ході перевиборів президента на п'ятий термін, що народ і влада єдині у своєму протистоянні ворожому оточенню, що ополчилося на Росію, воювати за батьківщину росіяни не хочуть. І «вставання з колін» за 10 років після анексії Криму аж ніяк не додало їм бажання захищати Росію зі зброєю в руках. Принаймні такі результати міжнародного опитування Gallup.

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Лише 32% росіян наприкінці 2023 року позитивно відповіли на запитання соціологів «Чи готові ви боротися за свою країну, якби вона брала участь у війні?». При цьому 20% сказали, що не хочуть цього робити, а 48% не знаю. «І це в країні, де опозиція війні вважається кримінальним злочином», – зазначає Gallup.

Тим часом, наприкінці 2014 року на хвилі кримської ейфорії воювати за свою країну були готові 59% росіян.

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Серія реальних військових конфліктів, що вибухнули останніми роками, мабуть, відбила бажання боротися у частини людей у ​​всьому світі, зазначає Gallup. Щоправда, падіння виявилося не таким значним, як у Росії. «У 2014 році коли ми стали свідками анексії Криму Російською Федерацією, 61% людей у ​​світі були готові боротися (за свою країну – «Главком»), а 27% дотримувалися протилежної думки», – йдеться у дослідженні. Нині таких 52% та 33% відповідно.

Така тенденція спостерігається не скрізь. Найбільшу рішучість виявляють мешканці країн, які самі стали жертвами агресії або брали участь у територіальних суперечках. Так, боротися за батьківщину зі зброєю в руках готові 96% вірменів (більше 100 тис. з них були змушені залишити Нагірний Карабах внаслідок військової операції Азербайджану у 2023 році) та 83% грузинів (країна пережила вторгнення російських військ у 2008 році), а також 88% громадян Азербайджану, який вважає Нагірний Карабах своєю територією, втраченою на початку 1990-х років. В Україні, як і 2014 році, воювати за країну готові 62%, не хотіли б цього робити 33% а от невизначених практично немає, пише Gallup.

До слова, громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

Станом на лютий рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Частка тих, хто все одно відправив би танки та полки в Україну, як і раніше, вище – 49%. Однак «партія війни» стискається: у березні 2022 року «не стали скасовувати» рішення Путіна 57%, під час мобілізації частка таких опустилася до 51%, а тепер впала нижче половини.