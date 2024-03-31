В Австрії затримали ексрозвідника: підозрюють у шпигунстві на користь РФ

В Австрії затримали ексрозвідника за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Затриманий наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі

В Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отт за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомило видання Der Standard.

Егісто Отт наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Прокуратура Відня розслідує справу Егісто Отта від 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.

За даними слідства, Отт передавав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців.

Його колишній зять, який, як вважають, сприяв цьому злочину, також був заарештований. У помешканнях обох затриманих були проведені обшуки.

Раніше прокуратура Німеччини висунула звинувачення офіцеру агентства військових закупівель країни у спробі передати секретну інформацію російській розвідці.

Нагадаємо, раніше у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Стало відомо, що Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті.