Водія Ані Лорак сховали у Феофанію. Москаль оприлюднив нові подробиці замаху на Шефіра

Інсценізувати замах Зеленському було необхідно, щоб мати привід збільшити власну охорону, упевнений Москаль

«Не вистачить ефірного часу, щоб розповісти, скільки нестиковок у цьому псевдорозстрілі»

Постановка, режисери якої не розуміються ні в криміналістиці, ні в балістиці, ні в оперативно-розшуковій діяльності. Так про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія відгукнувся український генерал, колишній очільник Луганської та Закарпатської областей Геннадій Москаль. Своїми думками з цього приводу політик поділився у програмі «Гончаренко рулить».

На таку думку генерала, зокрема, наштовхнули сліди куль на машині, у якій перебували водій та Шефір. За словами Москаля, якби злочинці й справді стріляли у авто, яке рухається, кучність відміток була б іншою.

«Це десь у лісі якісь дебіли, які нічого в цьому не розуміються, настріляли, коли машина була пуста», – емоційно висловився Москаль.

Крім того, абсурдними були і подальші слідчі дії, коли водолази нишпорили у ставках, правоохоронці поскопували всі городи та обходили ліс із собаками. Натомість людину, котра намагалася з’ясувати реальну картину злочину, усунули.

«Був перший заступник керівника національної поліції Коваль. Він запросив трафік мобільного, трафіка йому не дали, на другий день його звільнили», – розповів екс-очільник Закарпаття.

Геннадій Москаль також додав, що поранений водій є охоронцем та водієм Ані Лорак. Тобто він не депутат і не посадова особа, але, з якихось причин, його із вогнепальним пораенням повезли у Феофанію, а мали б доправити до найближчої ургентної лікарні, де медики цілодобово готові надавати кваліфіковану допомогу таким недужим. Крім того, жодних інтерв'ю потерпілий і досі не давав.

«Не вистачить ефірного часу, щоб розповісти, скільки нестиковок у цьому псевдорозстрілі», – підсумував Геннадій Москаль.

На думку політика, інсценізувати замах на когось із свого оточення Зеленському було необхідно, щоб мати привід збільшити власну охорону. За кількістю секюріті Віктор Янукович просто «дитя» та «піонер», порівняно із нинішнім президентом, упевнений Москаль.

Раніше Старша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ у 2003-2010 роках Галина Климович дала оцінку замаху на помічника президента України Сергія Шефіра. Вона, зокрема, зазначила, що не любить слова «імітація», однак подія схожа на постановочну.

Нагадаємо, водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько, який отримав порання під час замаху на посадовця, поки не встає. Про це розповів сам Сергій Шефір в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

До слова, заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра.

Напередодні Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху.

Як відомо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

Читайте також: