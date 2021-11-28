Кулеба відреагував на пропозицію розміщати біженців в Україні

Німецький депутат хоче відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі через Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькій газеті Zeit оцінив пропозицію німецького політика про залучення країни до вирішення міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, назвавши її зарозумілою і заявив, що Київ не стане її розглядати.

«У нас чудові стосунки з Німеччиною та ЄС. Ми завжди раді обговорити на дипломатичному рівні важливі питання. Але те, як сформульовані пропозиції, – це зарозумілість, на яку ми не заслуговуємо. Тому ми не розглядатимемо такі неповажні пропозиції», – розповів дипломат.

Раніше депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід виступив із пропозицією відкрити контрольований шлях для мігрантів до Польщі та залучити Україну до вирішення проблеми з біженцями на кордоні з Білорусією.

Він зазначив, що для відкриття зовнішніх кордонів Євросоюзу для великого потоку нелегалів потрібна впорядкована процедура, яку можна проводити за допомогою третіх країн, таких як Україна, тимчасово розмістивши там біженців.

Нагадаємо, українські військові та силовики почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю.

Також стало відомо, коли Україна може ввести надзвичайний стан через міграційну кризу.

Крім того, стало відомо, як Україна захищатиме кордон з Білоруссю.

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