Рашисти на Херсонщині закопують невідомі контейнери. «Південь» роз’яснив ситуацію (відео)

Гуменюк зазначила, що якщо ці кадри поширили окупанти, то це є пропагандистським завданням

У командуванні запевнили, що причин для паніки поки немає

У мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники закопують у траншеї на Херсонщині невідомі контейнери, які, ймовірно, готують до підриву. Українські війська зараз вивчають ці кадри та всі можливі варіанти. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що ця інформація не для публічного оголошення. Проте причин для паніки немає. За її словами, якщо поширення цих кадрів було в інтересах окупантів, то це є пропагандистським завданням, спрямованим на залякування українців.

У командуванні зазначили, що українські військові знають про всі можливі загрози й місцеве населення проінформоване щодо них, то ж знають план дій на випадку надзвичайних ситуацій.

Додамо, що раніше видання Defece Express звернулося до експертів щодо можливого вмісту цих контейнері. Спеціалісти відзначили, що є кілька варіантів того, що саме у них може бути, зокрема:

рідка хімічна речовина, підготована до підриву;

рідка вибухівка у специфічній тарі;

морські міни МЯМ.

Нагадаємо, триває 221-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник і надалі зосереджує зусилля на спробах окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.