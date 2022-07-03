Волинська тероборона показала, як готується до можливого нападу Білорусі (фото)

Бійці готові до опору у разі атаки з боку Білорусі

Тероборонівці «вгризлись» у землю на кордоні з Білоруссю

Волинська бригада територіальної оборони повністю контролює ситуацію на білоруському кордоні, фортифікаційні споруди готові. Про це повідомила 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині.

Як зазначається у повідомленні, збудовані бійцями тероборони фортифікаційні споруди становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю.

«Особовий склад Волинської бригади територіальної оборони повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону та до опору готовий. Бійці бригади вгризлись у землю по-справжньому та надовго. Багато солдатської праці вкладено у фортифікаційні споруди, які становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю. Також не зайвим буде нагадати, що в жилах наших бійців тече кров вояків УПА, які саме в цих лісах воювали за свободу та незалежність України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.