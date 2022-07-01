Чи буде зараз наступ із Білорусі: роз'яснення розвідки

Скібіцький: «Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає»

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з білорусі малоймовірний. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю військовому телебаченню України.

«Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій», – пояснив Вадим Скібіцький.

Але перебування біля кордону семи батальйонів збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

«Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі», – зазначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.