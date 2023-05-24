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ВООЗ визначилася з позицією щодо війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ВООЗ визначилася з позицією щодо війни в Україні
ВООЗ ухвалила резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України
фото з відкритих джерел

Резолюція містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Сьогодні, 24 травня, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалила резолюцію, у якій засуджує агресію Росії проти України, в тому числі напади на медичні установи. Про це повідомляє Reuters.

«За» резолюцію проголосували 80 країн-членів ВООЗ, «проти» - 9. Утрималися 52 країни і 36 країн були відсутні.

Резолюція містить заклик щодо оцінки впливу російської агресії на сектор охорони здоров'я.

Росія подала зустрічну пропозицію, яка визнавала надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в Україні, але не згадувала про власну роль у війні. Ця пропозиція була відхилена.

Після голосування представник Росії заявив асамблеї, що вона не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти «політизації» цього органу.

Нагадаємо, 15 травня, під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я вирішили закрити Європейський офіс ВООЗ у Москві.

Теги: росія війна ВООЗ

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