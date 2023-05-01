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Олександр Карпюк бізнесмен та волонтер, відомий як Serg Marco

Що чекає на росіян. Історія знає приклад

glavcom.ua
Світ ще дуже довго буде зневажати Росію
фото з відкритих джерел

Пройшло більше року з початку повномасштабного вторгнення, а громадяни РФ не зрозуміли головного

Я періодично дивлюсь «Дурнєв дивиться сторіс zомбі» (передача, де висміюють російських блогерів - ред.) і мене досі харить це все «я нє голосовал за Путіна, чєго ето ко мнє такоє в мірє отношеніє?»

Та годі.

Плювати вже на те, голосовалі ви чи ні за Путіна. Плювати на всіх ціх «явнєпалітікі». Є росіянє які воюють за Україну, є росіянє які допомагають Україні, є росіянє які виступають за підтримку України, і їм за це прилітає, вони за це сідають по тюрьмам, проти них починають репресії, вони втрачають все але не сидять рівно на дупі.

Все.

Інші – до побачення.

Колись був такий відомий комік Чарлі Чаплін, який зробив маленькі вуса під носом дуже відомими. На них по світу була мода.

Але зараз ці вуса якби некомільфо, бо іх носив Гітлер.

Ось для світа ви і є таке ж некомільфо. Якби і немає нічого шовіністичного, але краще нах, бо неприємна аналогія. Вона неприємна після Маріуполя та Бучі. Після розстрілів полонених. Після радощів коли ракети прилітали в житлові будівлі.

Це як імʼя Адольф, яке теж будо дуже поширене.

Зараз не дуже.

Зараз ви такий же харам (в ісламі вчинки й речі, що є забороненими - ред.), як вуса Гітлера чи імʼя Адольф. Вже рік пройшов, а ви цього досі не зрозуміли. Вас просто цензурує більшість світу.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія репресії росія росіяни

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