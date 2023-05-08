Українське «Ніколи знову» проти російського «Можем повторіть»

Для нас Дні пам’яті та примирення – привід ще раз нагадати, що зі злом примирятися ніколи не можна!

Україна воює з агресором, як і в роки Другої світової війни

Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни, дуже непросто відзначати, перебуваючи у вирі вимушеної для нас війни, захищаючись від жорстокого агресора – тоталітарного режиму Кремля, втрачаючи на фронті найкращих наших братів і сестер, а в тилу – мирних жителів, безвинних жертв російського терору.

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Для нас Дні пам’яті та примирення – привід ще раз нагадати, що зі злом примирятися ніколи не можна! І про те, що дехто засвоює уроки історії «по-своєму», зростаючи у власній безкарності, самозвеличенні, фанатизмі, ненависті, упередженості та зверхності над іншими народами. Що дехто, на противагу всьому світу, який молить «Ніколи знову» – погрожує: «Можем повторіть» і реалізує свої погрози у найпідступніший, найжорстокіший спосіб.

8 травня, разом з європейською спільнотою, вшановуючи пам’ять кожного, хто свого часу боровся з нацизмом, всіх жертв Другої світової війни, ми вшановуємо також тих, хто став жертвою політики новітнього нацизму – рашизму. Бо ідеологи й адепти «русского міра» – будь то кремлівський тиран, його поплічники, чи його слуги у військовій формі, в костюмах або навіть релігійному одязі – вони намагаються виправдати чинене ними зло відвертою брехнею, перекручуванням християнських цінностей. Вони повторюють риторику нацизму, який у подібний спосіб колись шукав виправдання власним злочинам. Але виправдання їм не буде! Бо злочини проти людяності не мають ані виправдань, ані строків давності.

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Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором, з неоімперською, тоталітарною диктатурою, яка наслідує найгірші практики минулого, втілюючи людиноненависницькі ідеї фашизму і нацизму. Саме росія зруйнувала мир і похитнула безпеку на теренах всієї Європи. Тож ми сьогодні вшановуємо пам’ять тих, хто поліг у війні, тих, хто мужньо боровся з антилюдськими ідеологіями.

Ми пам՚ятаємо – бо без правди про минуле не буде майбутнього. Ми незламно захищаємо – і Україну, і всю Європу – бо вміємо цінувати мир і дуже добре знаємо його високу ціну. Вічна пам՚ять жертвам війни.