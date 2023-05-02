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Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
фото: Олександр Гончаренко/Facebook

Відомо про поранення сторожа

У ніч проти 2 травня російські загарбники обстріляли Краматорськ Донецької області. Поцілили у школу та лікарню. Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко та показав наслідки атаки.

«Наслідки нічного обстрілу Краматорська. Пошкоджено шкільний заклад, 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації. Поранено сторожа – стан не важкий. Росія – країна-терорист», – зазначив він Гончаренко.

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Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру. 

 

 

Теги: росія 2 травня Facebook поранення війна Донеччина

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