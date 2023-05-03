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Світ повинен це бачити та знати: Зеленський повідомив про 21 загиблого у Херсоні (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Світ повинен це бачити та знати: Зеленський повідомив про 21 загиблого у Херсоні (фото)
3 травня російські війська масивно обстріляли Херсон
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Усі загиблі були цивільними

У Херсоні знову зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки. Жертвами агресії РФ стала 21 людина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та в Херсонській області», – сказав президент.

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Лава держави повідомив, що станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина ще 48 поранено. «Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо винним. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!», – наголосив президент.

Зранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом опинилася бригада енергетиків. Вони лагодили електромережі після чергових атак армії РФ, аби забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Теги: росія війна Володимир Зеленський Херсон президент магазин вокзал супермаркет

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