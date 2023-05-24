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У Молдові держслужбовці отримували листи з погрозами: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Молдові держслужбовці отримували листи з погрозами: що відомо
у Молдові повідомили про листи з погрозами держслужбовцям
фото з відкритих джерел

Глава МВС заявила, що все це – частина гібридної війни, яку веде Росія

Міністр внутрішніх справ Молдови Анна Ревенко заявила, що держслужбовці та правоохоронці країни отримували листи з погрозами. За її словами, все це – частина гібридної війни, яку веде Росія. Про це повідомляє NewsMaker

За словами Ревенко, енергетичний шантаж, неправдиві повідомлення про бомби, кібератаки на критичну інфраструктуру – це елементи «гібридної війни, яку веде Росія».

«Все це спрямоване на те, щоб викликати дестабілізацію такого характеру, щоб радикалізацією населення дезінформацією, фальшивими кампаніями, що компрометують національних лідерів, чинити тиск на владу. Це, як очікує Росія, приведе до зміни уряду, а отже, зміни демократичного курсу», — заявила міністр в інтерв'ю RFI.

За її словами, держслужбовцям та співробітникам правоохоронних органів передавали різного роду листи, повістки та записки, щоб завадити їм «виконувати свою роботу», «викликати хаос» та «посіяти страх щодо законності дій, які здійснюються владою».

Раніше повідомлялося, що у неділю, 21 травня, у центрі Кишинева, столиці Молдови, зібрався численний мітинг на підтримку курсу європейської інтеграції країни. 

Нагадаємо, що Молдова більше не залежить від постачання газу з Росії, оскільки тепер вона повністю інтегрована в європейську енергетичну мережу.

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Теги: росія міністр Молдова путін населення шантаж мітинг

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