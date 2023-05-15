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ВООЗ закриє свій Європейський офіс у Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ВООЗ закриє свій Європейський офіс у Москві
За словами Ляшка, закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ
фото з відкритих джерел

За закриття офісу сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету

У понеділок, 15 травня, під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я вирішили закрити Європейський офіс ВООЗ у Москві. Про це повідомив глава МОЗ України Віктор Ляшко.

 

За закриття Європейського офісу проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.
За закриття Європейського офісу проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.
фото: Віктор Ляшко

«Європейський офіс ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві буде закритий. Його функції буде перенесено до Копенгагена», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за відповідне рішення сьогодні проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я.

ВООЗ закриє свій Європейський офіс у Москві фото 1
фото: Віктор Ляшко

Ляшко додав, що Україна ініціювала цей процес ще у травні минулого року.

«Сьогодні Росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, намагаючись затягувати процес через маніпуляції та коаліції із залежними від неї країнами. Однак, результат це не змінило. Жодні маніпуляції не пройдуть», – пояснив міністр.

За словами Ляшка, закриття офісу в Москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з РФ.

У травні минулого року в МОЗ закликали припинити членство РФ у виконавчому комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ініціатива була висунута після звернення країни-агресора до ВООЗ із запереченням своєї вини у смертях та розстрілах українців.

Торік Міністерство закордонних справ РФ відправило в Думу список угод Росії з міжнародними організаціями для їх можливої денонсації. При цьому буде розглядатися вихід зі Світової організації торгівлі (СОТ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

До слова, Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

 

Теги: росія Міністерство охорони здоров'я ВООЗ

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