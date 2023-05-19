Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot

Російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по Україні

Сили протиповітряної оборони України збили російський літак за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє CNN.

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Неназвані представники Пентагону та співробітники Конгресу США повідомили, що протягом останніх тижнів за допомогою Patriot вдалося збити ворожий бомбардувальник. Інші системи ППО не мають для цього достатньої дальності ураження, зазначили в CNN.

«Російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях», – пише видання.

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Нагадаємо у ніч на 16 травня українські сили ППО збили із системи Patriot всі шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».