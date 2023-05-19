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Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
ЗСУ ефективно застосовують ЗРК Patriot
фото ілюстративне

Російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по Україні

Сили протиповітряної оборони України збили російський літак за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє CNN.

Неназвані представники Пентагону та співробітники Конгресу США повідомили, що протягом останніх тижнів за допомогою Patriot вдалося збити ворожий бомбардувальник. Інші системи ППО не мають для цього достатньої дальності ураження, зазначили в CNN.

«Російський літак, на який націлився Patriot, збирався запустити ракети по українських цілях», – пише видання.

Нагадаємо у ніч на 16 травня українські сили ППО збили із системи Patriot всі шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал».

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Теги: росія війна ракета Україна США

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