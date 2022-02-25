Що наразі відбувається на Сумщині: оперативна інформація

Ситуація в Сумській області тривожна

Із 5.40 ранку по Сумській області розпочалися активні переміщення військової техніки ворога. Бій розпочався на околицях Охтирки близько 7:30 ранку зі сторони Писарівки. Чутно черги в певною періодичністю біля частини тероборони в Сумах на вул. Кондрат'єва. Про це повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ситуація в області тривожна. «Але маємо триматися. Військова техніка йде через область транзитом. На всіх містах районного значення, на всіх адмінбудівлях українські прапори», – зазначили Живицький.

Раніще він повідомляв, що в Сумській області колони російської техніки рухаються в напрямку Конотопа, Ромнів та Прилук.

В Тростянці наразі триває бій проти танків агресора. Про це на своїй сторінці у фесбук повідомив міський голова Юрій Бова. З 5.40 почалися активні пересування техніки по всій території Сумської області. У Низах зникло світло і вода. На вулиці важко дихати через дим від дизпалива, розповіли в Сумській ОДА.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та запевнив, що Збройні сили продовжують відбивати атаки путінських військ.

Після рішення президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну ситуація стала набагато гіршою для їхнього майна. Менш ніж за 24 години вони втратили $39 млрд – більше, ніж до цього року.



