Поліція показала маяки для наведення ракет: їх треба знищувати (фото)

Правоохоронці звернулися з проханням до місцевих жителів і всіх українців виявляти та знищувати маяки для наведення ракет

Правоохоронці звернулися з проханням до місцевих жителів і всіх українців виявляти та знищувати маяки для наведення ракет

Українцям показали, які пристрої наведення ракет використовують росіяни

Українців закликали звертати увагу на маяки для наведення ракет, які використовують російські окупанти. Якщо ви їх помітили, то необхідно відразу виводити з ладу або ж повідомляти в поліцію.

«Просимо звертати увагу на такі предмети. Маяки для наведення. При виявленні виводити з ладу або ж повідомляти про такі «знахідки» в Нацполіцію України», – йдеться в зверненні.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.

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