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  4. Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
рус
    Події в Україні

    Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)

    Пожежі ліквідували, попередньо загиблих і постраждалих немає - Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
    Пожежі ліквідували, попередньо загиблих і постраждалих немає
    фото: ДСНС України/Telegram

    Внаслідок обстрілу горіли 2 приватних житлових будинки

    Увечері 20 липня чергові відділення рятувальників Бахмута виїхали на пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Про це інформує ДСНС України.

    Внаслідок обстрілу горіли два приватних житлових будинки. Пожежі ліквідували. Попередньо загиблих і постраждалих немає.

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    Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
    Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)
    Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)

    Від ДСНС залучали 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

    Раніше повідомлялося, що росіяни завдали значної шкоди Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

    До слова, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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    Теги: трагедія росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна чоловік окупація звільнення #stoprussia
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    Ворог обстріляв Бахмут, рятувальники ліквідовують наслідки (фото)