Британська розвідка назвала ціль російських військ на Донбасі
Армія РФ наближається до другої за величиною теплової електростанції України Вуглегірської
Росія надає перевагу захопленню критично важливої національної інфраструктури України, такої як електростанції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як зазначається у зведенні, російські сили продовжує робити невеликі атаки вздовж лінії фронту на Донбасі. Армія Росії наближаються до другої за величиною теплової електростанції України Вуглегірської, в
За даними британської розвідки, російська армія спробує прорватися до Вуглегірської ТЕС, а також набрати обертів на південній ділянці свого просування до ключових міст Краматорськ і Слов'янськ.
«Російські та сепаратистські сили продовжують робити спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі. Російські війська, ймовірно, закриваються на другій за величиною електростанції України у Вуглегірській, за
Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.
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