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    Події в Україні

    Британська розвідка назвала ціль російських військ на Донбасі

    Британська розвідка назвала ціль російських військ на Донбасі
    фото: Depositphotos

    Армія РФ наближається до другої за величиною теплової електростанції України Вуглегірської

    Росія надає перевагу захопленню критично важливої національної інфраструктури України, такої як електростанції. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

    Як зазначається у зведенні, російські сили продовжує робити невеликі атаки вздовж лінії фронту на Донбасі. Армія Росії наближаються до другої за величиною теплової електростанції України Вуглегірської, в 50 км на північний схід від Донецька.

    За даними британської розвідки, російська армія спробує прорватися до Вуглегірської ТЕС, а також набрати обертів на південній ділянці свого просування до ключових міст Краматорськ і Слов'янськ.

    «Російські та сепаратистські сили продовжують робити спроби невеликих штурмів уздовж лінії фронту на Донбасі. Російські війська, ймовірно, закриваються на другій за величиною електростанції України у Вуглегірській, за 50 км на північний схід від Донецька», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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    Теги: розвідка росія окупанти Донбас війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка назвала ціль російських військ на Донбасі