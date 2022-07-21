Поблизу окупованого Мелітополя вночі пролунали вибухи (відео)

Мер Мелітополя показав фото, на якому можна побачити червону заграву

У ніч проти 21 липня в захопленому росіянами Мелітополі у Запорізькій області було чути вибухи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Біля Мелітополя цієї ночі знову неспокійно. Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка», – зазначив він.

Мер Мелітополя зауважив, що чекає на більш детальну інформацію та показав фото, на якому можна побачити червону заграву.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під контролем військ РФ із 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи пізно ввечері 17 липня. Після цього у місті почалося активне пересування техніки російських військових.

Як повідомлялося, окупанти проводять масові обшуки у Мелітополі.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив учора, 15 липня, що частина міських колаборантів уже готова працювати проти російських окупантів.