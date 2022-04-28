  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Кремлівські пропагандисти намагаються зірвати постачання Bayraktar для України

    В РНБО риторику кремлівських пропагандистів називають спробою зірвати постачання в Україну &laquo;Байрактарів&raquo; - Кремлівські пропагандисти намагаються зірвати постачання Bayraktar для України
    В РНБО риторику кремлівських пропагандистів називають спробою зірвати постачання в Україну «Байрактарів»
    фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

    Окупанти заздалегідь готували маніпуляції щодо використання уламків збитих «Байрактарів» ЗСУ

    Російська Федерація продовжує маніпулювати на темі уламків безпілотників Bayraktar, щоб зірвати чергове постачання в Україну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Окупанти заздалегідь готували маніпуляції щодо використання уламків збитих «Байрактарів» ЗСУ, зібраних в районах ведення бойових дій на території України та доставлених до прикордонних областей РФ.

    За кілька днів після цього в ЗМІ РФ почали з’являтися повідомлення про те, що «Байрактари» було збито:

    • 25.04.22 в Курській області;
    • 27.04.22 в Курській області;
    • 27.04.22 в Білгородській області.

    «А вже сьогодні пропагандисти РФ почали тиражувати тезу, що «не зважаючи на риторику турецького президента про мир в Україні, його дії розходяться зі словами, оскільки майже щодня з’являються нові фото збитих над РФ «Байрактарів» ЗСУ, які постачає Туреччина», - зазначають у Центрі.

    В РНБО така риторику кремлівських пропагандистів називають спробою зірвати постачання в Україну «Байрактарів», які чудово себе показали в боротьбі з російськими загарбниками.

    Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджав, що Росія може планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища. Також військова розвідка України оприлюднила докази, що провокації в Придністров’ї були підготовлені Росією.

    Теги: росія окупанти РНБО війна Україна окупація провокация #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремлівські пропагандисти намагаються зірвати постачання Bayraktar для України