Кремлівські пропагандисти намагаються зірвати постачання Bayraktar для України

Окупанти заздалегідь готували маніпуляції щодо використання уламків збитих «Байрактарів» ЗСУ

Російська Федерація продовжує маніпулювати на темі уламків безпілотників Bayraktar, щоб зірвати чергове постачання в Україну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Окупанти заздалегідь готували маніпуляції щодо використання уламків збитих «Байрактарів» ЗСУ, зібраних в районах ведення бойових дій на території України та доставлених до прикордонних областей РФ.

За кілька днів після цього в ЗМІ РФ почали з’являтися повідомлення про те, що «Байрактари» було збито:

25.04.22 в Курській області;

27.04.22 в Курській області;

27.04.22 в Білгородській області.

«А вже сьогодні пропагандисти РФ почали тиражувати тезу, що «не зважаючи на риторику турецького президента про мир в Україні, його дії розходяться зі словами, оскільки майже щодня з’являються нові фото збитих над РФ «Байрактарів» ЗСУ, які постачає Туреччина», - зазначають у Центрі.

В РНБО така риторику кремлівських пропагандистів називають спробою зірвати постачання в Україну «Байрактарів», які чудово себе показали в боротьбі з російськими загарбниками.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджав, що Росія може планувати провокаційні вибухи на дамбі Карлівського водосховища. Також військова розвідка України оприлюднила докази, що провокації в Придністров’ї були підготовлені Росією.