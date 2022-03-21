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    Події в Україні

    Ворог, який ступить на землю Волині, там і залишиться – Монастирський

    Міністр планує найближчим часом разом зі своєю командою відвідати місцевість та поспілкуватися там із людьми - Ворог, який ступить на землю Волині, там і залишиться – Монастирський
    Міністр планує найближчим часом разом зі своєю командою відвідати місцевість та поспілкуватися там із людьми
    фото: МВС

    У Волинській і Рівненській областях чекають непроханих «гостей» і в разі потреби – зустрінуть, як треба

    Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що Волинь чекає будь-якого загарбника, і висловив переконання, що будь-який ворог, який ступить на українську землю в напрямку Волинської області або Рівненщини, там і залишиться. Про це він заявив у ефірі українського телеканалу, пише «Укрінформ».

    Зокрема, мова йшла про інформацію щодо того, що з Білорусі збираються військові йти через Волинь або на Волинь. Монастирський зі свого боку зазначив, що підтвердження цій інформації «є у хворих головах керівників Білорусі і РФ».

    «Ми оцінюємо, наша розвідка оцінює наразі цю можливість як імовірну. Волинь чекає наразі будь-якого агресора. Традиції оборони Волині йдуть у глибокі попередні роки, – і воїни УПА, і їхні нащадки наразі отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога, у тому числі й на тому напрямку», – поінформував міністр.

    Також посадовець планує найближчим часом разом зі своєю командою відвідати ту місцевість, ознайомитися із низкою речей і поспілкуватися там з людьми.

    «Я переконаний, що той напрямок у нас надійно закритий, і що будь-який ворог, який ступить на землю на напрямку Волині або Рівного, там і залишиться», – резюмував Монастирський.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ міністр війна мова добровольці військові Україна традиції окупація Денис Монастирський #stoprussia
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    Ворог, який ступить на землю Волині, там і залишиться – Монастирський