Обстріл Києва: горить торговий центр, є загиблий (фото, відео)

Увечері 20 березня в столиці пролунали вибухи

Увечері 20 березня у Подільському районі столиці пролунали вибухи. Наразі рятувальники ДСНС гасять пожежу, вже відомо про одну жертву.

«Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час – один загиблий. Всі служби – рятувальні, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

Як пишуть в соцмережах, горить ТРЦ «Ретровіль».

Внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торговельний центр та автомобілі на стоянці. Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на стоянці та 3-4 поверхи торгового центру.

Наразі ліквідація пожежі триває. На місці залучено вісім одиниць пожежної техніки та 63 людини особового складу.

Нагадаємо, внаслідок бомбардування столиці увечері 20 березня удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

Напередодні в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото).

Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.