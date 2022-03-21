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    Обстріл Києва: горить торговий центр, є загиблий (фото, відео)

    Наразі ДСНС гасить пожежу - Обстріл Києва: горить торговий центр, є загиблий (фото, відео)

    Наразі ДСНС гасить пожежу

    фото: ДСНС

    Увечері 20 березня в столиці пролунали вибухи

    Увечері 20 березня у Подільському районі столиці пролунали вибухи. Наразі рятувальники ДСНС гасять пожежу, вже відомо про одну жертву.

    «Рятувальники ліквідовують сильну пожежу на території одного з торговельних центрів у Подільському районі столиці. На цей час – один загиблий. Всі служби – рятувальні, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС
    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС
    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС
    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС
    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС
    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС
    Наразі ДСНС гасить пожежу. фото: ДСНС

    Як пишуть в соцмережах, горить ТРЦ «Ретровіль».

    Внаслідок ворожого обстрілу зайнялися торговельний центр та автомобілі на стоянці. Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на стоянці та 3-4 поверхи торгового центру.

    Наразі ліквідація пожежі триває. На місці залучено вісім одиниць пожежної техніки та 63 людини особового складу.

    Нагадаємо, внаслідок бомбардування столиці увечері 20 березня удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва.

    Напередодні в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото).

    Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ ДСНС війна обстріл рятувальники Україна Facebook поліція окупація #stoprussia
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    Обстріл Києва: горить торговий центр, є загиблий (фото, відео)