Президент України розказав, який вигляд буде мати пекло для окупантів

Зеленський пообіцяв, що ЗСУ зібʼють льотчика, який скинув бомбу на школу мистецтв у Маріуполі

20 березня у блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Там було близько чотирьохсот мирних людей. Переважно – жінки та діти, люди старшого віку. Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обовʼязково зібʼємо. Як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць», – наголосив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що на суді Божому рашисти отримують тільки одне покарання: вічний підвал.

«Навічно під бомбами. Навічно без їжі, води й тепла. За все, що вони наробили проти наших людей, звичайних українців. Проти мирних людей. В Охтирці і Харкові, у Бородянці й Чернігові. У Волновасі й Маріуполі. І багатьох інших наших відважних містах», – сказав президент.

Нагадаємо, учора окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі. Під завалами люди.

Також Зеленський сказав, що «наші військові допомагають російський військовим із дорогою на суд Божий».

До слова, окупанти запропонували владі Маріуполя перейти на бік Росії. Українці дали відповідь.

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