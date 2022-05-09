В Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи
У регіоні лунала повітряна тривога
Увечері 9 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили мешканці міста в соцмережах.
«Ракетна атака по Одесі триває», – повідомило Оперативне командування «Південь».
Місцеві повідомляють про сім вибухів.
Також стало відомо про вибухи на Дніпропетровщині.
В областях оголошена повітряна тривога.
Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.
Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!
Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.
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