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    В Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи

    Мешканців просять залишатися в укритті - В Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи
    Мешканців просять залишатися в укритті
    фото: Міноборони

    У регіоні лунала повітряна тривога

    Увечері 9 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили мешканці міста в соцмережах.

    «Ракетна атака по Одесі триває», – повідомило Оперативне командування «Південь».

    Місцеві повідомляють про сім вибухів.

    Також стало відомо про вибухи на Дніпропетровщині.

    В областях оголошена повітряна тривога.

    Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

    Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.

    Також сьогодні голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild.

    Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото).

    Крім того, 9 травня окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи