В Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи

У регіоні лунала повітряна тривога

Увечері 9 травня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили мешканці міста в соцмережах.

«Ракетна атака по Одесі триває», – повідомило Оперативне командування «Південь».

Місцеві повідомляють про сім вибухів.

Також стало відомо про вибухи на Дніпропетровщині.

В областях оголошена повітряна тривога.

Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал»: подробиці авіанальоту.

Також сьогодні голові Євроради під час повітряної тривоги в Одесі довелося ховатися в укриття – Bild.

Напередодні над Одещиною було збито чотири ворожі ракети: наслідки обстрілів (фото).

Крім того, 9 травня окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині

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