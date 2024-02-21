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Ворог атакує на восьми напрямках. Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ворог атакує на восьми напрямках. Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 21 лютого

Триває 728-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Саблуківка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вісім разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито дві атаки противника біля Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався покращите своє тактичне положення південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито сім атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив безуспішний штурм.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та п'яти зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

Теги: штурм ворог втрати населення озброєння Генштаб окупанти

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